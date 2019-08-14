Экономика

12:51 14.08.2019

Польше потребуется около полугода для очистки трубопроводной системы от некондиционной нефти

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Польше потребуется около полугода для очистки трубопроводной системы от некондиционной нефти

Польше потребуется не менее 6 месяцев, чтобы очистить трубопроводную систему от загрязненной нефти, заявил журналистам в Варшаве польский чиновник, отвечающий за энергетическую безопасность, Петр Наимский, пишет Bloomberg.

По его словам, загрязнение "очень серьезное", но оператор трубопровода PERN поставляет на польские и германские нефтеперерабатывающие заводы чистую нефть.

Единственный способ очистить систему - смешать кондиционное и некондиционное сырье до уровня, приемлемого для нефтеперерабатывающих заводов, отметил он.

Логистически трубопроводная система находится в "очень напряженном состоянии", добавил Наимский.

Переговоры о компенсации за "грязную" нефть, в которых участвуют польские и германские НПЗ, российские поставщики, PERN и "Транснефть", продолжаются. Он отказался комментировать возможный компромисс или график, но добавил, что стороны имеют разные оценки затрат.

Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".

Теги: #польша #нефть
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