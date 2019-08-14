Рост промпроизводства в Китае в июле был минимальным за 17 лет

Темпы роста промпроизводства в Китае в июле 2019 года были минимальными за 17 лет, повышение розничных продаж замедлилось, не оправдав ожиданий трейдеров.

Объем промпроизводства увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 6,3% в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 5,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

За период с января по июль 2019 года промпроизводство увеличилось на 5,8% (в январе-июне рост составил 6%).

Объем производства в горнодобывающей промышленности Китая в июле вырос на 6,6% в годовом выражении, в обрабатывающей промышленности - на 4,5%, выработка электроэнергии - на 6,9%.

Производство сельхозтоваров повысилось на 1,5%, продуктов питания - на 7,3%, текстильной продукции - на 1,2%, химического сырья - на 3,8%, фармпрепаратов - на 7,4%, промышленного оборудования - на 7,6%. Тем временем, выпуск автомобилей сократился на 4,4%.

Розничные продажи в Китае в июле увеличились на 7,6% относительно того же месяца годом ранее при ожидавшемся трейдерами повышении на 8,6%. Рост за период с января по июль составил 8,3%.

Розничные продажи потребительских товаров в прошлом месяце подскочили на 7,4%, продуктов питания - на 9,9%, напитков - на 9,7%, одежды - на 2,9%, косметики - на 9,4%. Продажи автомобилей сократились на 2,6%, бензина - на 1,1%.

Инвестиции в основные активы за семь месяцев текущего года повысились на 5,7% (5,8% в январе-июне).

Рост инвестиций в недвижимость в январе-июле замедлился до 10,6% по сравнению с 10,9% в первом полугодии.