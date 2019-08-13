Экономика

19:22 13.08.2019

ДМК инвестировал 17 млн грн в капремонт кислородного блока

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ДМК инвестировал 17 млн грн в капремонт кислородного блока

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), продолжает капитальный ремонт оборудования, направив, в частности, 17 млн грн на капремонт воздухоразделительной установки (ВРУ) АКАР-40/35 в кислородно-компрессорном цехе.

Как сообщается в информации компании, капремонт позволит значительно увеличить межремонтный период агрегата и объем производства кислорода.

По словам начальника кислородно-компрессорного цеха Николая Корцева, капремонт ВРУ начался в июле и продолжается в настоящее время. Запустить агрегат планируется в конце августа. Параллельно в ККЦ проводятся текущие ремонты двух компрессоров К-1500.

Работы осуществляет подрядная организация "ООО фирма "Кислородмонтаж".

"До конца 2019 года в ККЦ планируется выполнить еще два капитальных ремонта - турбокомпрессора К-1500 и кислородного турбокомпрессора КТК-12,5/35", - сказал Корцев, которого цитирует пресс-центр предприятия.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).

Теги: #инвестиции #дмк
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