Экономика

11:50 13.08.2019

Переговорная группа по транзиту российского газа будет создана после формирования нового правительства, но есть и план "Б"

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Переговорная группа по транзиту российского газа будет создана после формирования нового правительства, но есть и план "Б"

Переговорная группа по продлению транзита российского газа через территорию Украины будет создана после формирования нового Кабинета министров, но было бы безответственно не иметь плана "Б" на случай, если договоренности так и не будут достигнуты, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"С 1 января истекает срок контракта (контракта с Россией на транзит газа – ИФ). После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового, или продолжение этого контракта", - сказал Данилюк в интервью "ВВС Украина", опубликованном во вторник.

Секретарь СНБО отметил, что Украине важно продлить транзит газа, ведь он приносит стране около 3 млрд долл. дохода ежегодно.

"Есть и другие факторы, которые надо учитывать, в частности, и то, как работает украинская ГТС. Это важно. Если бы это было неважно, Россия бы не прекращала транзит. Мы же понимаем, что это тоже способ определенного давления", - указал он.

Что касается риска прекращения транзита российского газа, то, по словам Данилюка, угроза есть, и первое СНБО, созванное президентом Украины Владимиром Зеленским, касалось именно вопросов энергетической безопасности. "И сейчас, когда мы разрабатываем стратегию нацбезопасности, основное внимание мы уделяем и вопросам энергетической безопасности", - сообщил секретарь СНБО.

В то же время, по его словам, Украина проживет без транзита российского газа. "Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны. Поэтому когда мы говорим о транзите – это и средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечения инвестиций, это и развитие страны", - пояснил он.

На вопрос журналиста о том, есть ли у Украины план "Б" на случай, если договоренности так и не будут достигнуты, Данилюк ответил: "Было бы совершенно безответственно не иметь плана "Б"".

Теги: #транзит_газа #рф #переговоры #украина #данилюк
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