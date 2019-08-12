Инфляция в Беларуси составила 3,1%

Потребительские цены в Беларуси в июле 2019 года выросли на 0,2%, с начала года инфляция составила 3,1%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Годовая инфляция (по сравнению с июлем 2018 года) составила 6% (в июне – 5,7%).

Цены на продовольственные товары за январь-июль выросли на 2,9% (в июле рост на 0,1%), непродовольственные - на 2,2% (в июле снизились на 0,1%). Стоимость платных услуг увеличилась на 4,8% (в июле рост на 0,7%).

По целевому прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Беларуси планируется на уровне не выше 5%.

В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.