Экономика

11:29 12.08.2019

Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64образца 2017 года

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Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64образца 2017 года

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", наладило серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.

Как сообщила пресс-служба ГК "Укроборонпром" в понедельник, благодаря модернизации удалось значительно расширить боевые возможности Т-64, который является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостоянии с агрессором на востоке Украины.

"При модернизации на боевую машину устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях. В то же время другие члены экипажа получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне", - сообщили в "Укроборонпроме".

Кроме того, приборы устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменения, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для интеграции устройств в системы боевой машины.

Танк Т-64 образца 2017 года получил новую динамическую защиту, которая значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

Еще одной особенностью Т-64 образца 2017 года является система спутниковой навигации от госпредприятия "Оризон-Навигация", входящего в состав ГК "Укроборонпром".

"Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать к командующим всех уровней, от командира взвода к руководству всей боевой операцией", - указано в сообщении.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают защиту от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров.

Ранее модернизацию танков Т-64 такого уровня проводил только "Харьковский бронетанковый завод" "Укроборонпрома", который уже направил в украинскую армию более полутора сотен Т-64 образца 2017 года. Благодаря мощностям "Львовского бронетанкового завода" процесс перевооружения украинской армии модернизированными машинами будет проходить значительно быстрее, отметили в госконцерне.

Теги: #танк #укроборонпром #лбз
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