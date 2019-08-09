"Метинвест" заключил первую сделку по закупке через блокчейн-платформу торгового финансирования we.trade

Вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний "Метинвест" заключила первый смарт-контракт на блокчейн-платформе we.trade для сделок торгового финансирования, поддерживаемой банком UniCredit.

Данная блокчейн-транзакция демонстрирует важность внедрения цифровых технологий в металлургической отрасли, отмечается в пресс-релизе компании.

"Важно отметить, что это первая сделка, заключенная группой "Метинвест" через блокчейн-платформу при поддержке UniCredit, и новый для нас инструмент на базе цифровых технологий. Блокчейн-технология позволяет создавать и управлять большой распределенной базой данных для управления транзакциями в разрезе множественных узлов сети. Такие сделки демонстрируют готовность группы работать в безопасной среде с применением защищенных технологий, в условиях сниженных рисков и повышенной прозрачности", - цитирует пресс-служба возглавляющую функцию корпоративных финансов европейских перекатчиков в составе группы "Метинвест" Джамилю Баймухамбетову.

В пресс-релизе уточняются детали сделки, в соответствии с которыми основная сделка - это покупка оборудования у европейского поставщика для одного из предприятий-перекатчиков в составе группы "Метинвест".

Согласно сообщению, одна из целей пилотного проекта - опробовать новую платформу в роли клиента, чтобы группа смогла оценить ее потенциал в качестве нового типа условий оплаты, которые могут быть предложены некоторым ключевым заказчикам.

Исследование потенциала торгового финансирования на базе блокчейн-технологии является одним из механизмов реализации группой "Метинвест" своей стратегии в сфере цифровых инноваций, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщается в пресс-релизе, платформа we.trade сотрудничает с ведущими европейскими банками (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Великобритания, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария) и построена на базе технологии распределенного реестра, основными элементами которой являются блокчейн и смарт-контракты. При создании смарт-контракта на платформе we.trade, после подтверждения покупателем поставки товара, автоматически инициируется платеж на согласованных сторонами условиях, что позволяет ускорить проведение сделок и повысить их прозрачность.

"We.trade - пример действительно успешного межбанковского сотрудничества, которое может способствовать переформатированию деловых отношений между компаниями благодаря устранению препятствий, которые усложняют и увеличивают стоимость международных сделок, а также тем преимуществам, которые платформа предлагает корпоративному сегменту", - говорится в сообщении.

"Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. В первом квартале 2019 года группа получила $2,9 млрд выручки, рентабельность по EBITDA составила 15%.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".