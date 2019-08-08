Экономика

15:03 08.08.2019

Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ в объеме $5-10 млрд - НБУ

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Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ в объеме $5-10 млрд - НБУ

 Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в объеме $5-10 млрд, сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на интервью заместителя главы Нацбанка Дмитрия Сологуба.

По прогнозу центробанка, первый транш в размере около $2 млрд в рамках новой программы МВФ может поступить в страну до конца текущего года, приблизительно такие же объемы финансирования МВФ могут быть в 2020-2021 гг.

Как ожидают в НБУ, обязательства, которые Украина возьмет на себя в рамках новой программы, вряд ли будут значительно отличаться от условий предыдущих соглашений. Международные партнеры ожидают от Украины, прежде всего, антикоррупционную, судебную и земельную реформу, а также продолжение взвешенной фискальной политики и снижение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы.

"Новая программа с МВФ – это, прежде всего, позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров Украины, индикатор продолжения реформ. Текущий уровень международных резервов является достаточным для сглаживания Национальным банком колебаний на валютном рынке и выполнения обязательств правительства", - отмечается в сообщении.

Теги: #нацбанк #сологуб #мвф
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