Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ в объеме $5-10 млрд - НБУ

Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в объеме $5-10 млрд, сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на интервью заместителя главы Нацбанка Дмитрия Сологуба.

По прогнозу центробанка, первый транш в размере около $2 млрд в рамках новой программы МВФ может поступить в страну до конца текущего года, приблизительно такие же объемы финансирования МВФ могут быть в 2020-2021 гг.

Как ожидают в НБУ, обязательства, которые Украина возьмет на себя в рамках новой программы, вряд ли будут значительно отличаться от условий предыдущих соглашений. Международные партнеры ожидают от Украины, прежде всего, антикоррупционную, судебную и земельную реформу, а также продолжение взвешенной фискальной политики и снижение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы.

"Новая программа с МВФ – это, прежде всего, позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров Украины, индикатор продолжения реформ. Текущий уровень международных резервов является достаточным для сглаживания Национальным банком колебаний на валютном рынке и выполнения обязательств правительства", - отмечается в сообщении.