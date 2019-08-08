АМКУ исследует возможность концентраций связанных с Григоришиным компаний

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дел о предоставлении разрешения на концентрации между компаниями Inter Growth Investments Limited (Кипр), Great Station Properties S.A (Панама), Stremvol Holdings Limited, Osiate Maritime Limited, Estival Trading Limited и Garensia Enterprises Limited (все - Кипр), сообщается на сайте АМКУ.

Объектами приобретения, по информации АМКУ, являются миноритарные пакеты акций компаний, работающих на рынке распределения и поставок электроэнергии в Харьковской области, а также компании, работающие на украинских рынках насосного и химоборудования, поршневых компрессоров, запорных регулирующих арматур, спецоборудования для нефтегазовой промышленности, а также утяжеленных бурильных труб, углеродных поковок и литья, легированных сталей.

"При определенных условиях эти концентрации могут негативно повлиять на вертикальные рынки нефтегазового комплекса и приводить к существенному ограничению конкуренции на них. Также не исключается попадание под запрет по закону "О санкциях", - считают в АМКУ.

В связи с этим комитет намерен исследовать все имеющиеся отношения участников концентрации и установить наличие или отсутствие негативного влияния на них со стороны физлиц-акционеров или совладельцев.