Экономика

16:23 07.08.2019

Цена Brent упала ниже $58 за баррель впервые с января

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Цена Brent упала ниже $58 за баррель впервые с января

Котировки нефти североморской марки Brent в ходе торгов в среду ускорили снижение и опустились ниже $58 за баррель из-за опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:08 мск подешевели на $1,22 (на 2,07%) - до $57,72 за баррель. Последний раз Brent торговалась ниже $58 за баррель 8 января 2019 года.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $1,19 (на 2,22%) - до $52,44 за баррель.

После падения на 1,5% по итогам предыдущих торгов Brent вошла в "медвежий" тренд.

Инвесторы опасаются, что в случае, если американо-китайские отношения будут развиваться по плохому сценарию, рост мировой экономики замедлится, что навредит спросу на нефть. Так, накануне Минэнерго США ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год до всего 1 млн баррелей в сутки.

Теги: #brent #нефть
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