Экономика

14:04 07.08.2019

Потенциальная коррупционная составляющая ГАСИ составляет более 3 млрд грн в год

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Потенциальная коррупционная составляющая ГАСИ составляет более 3 млрд грн в год

Потенциальная коррупционная составляющая Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) составляет более 3 млрд грн в год, сообщила избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Я недавно посчитала потенциальную коррупционную составляющую, которую могут получать недобросовестные лица вокруг ГАСИ, и, к сожалению, цифра меня поразила - более 3 млрд грн в год. И это не учитывая инфраструктурные объекты, строительство мостов, капитальный ремонт и новое строительство дорог. Это чрезвычайно мощная цифра для рынка строительства", - сообщила Шуляк в ходе международной конференции "Прозрачные услуги для эффективной строительной отрасли" в Киеве во вторник.

По ее словам, каждый второй инвестор получает отказ в выдаче разрешения на строительство, еще часть пишут "заявление о приостановке рассмотрения документов".

"Чтобы это искоренить, не нужно выдумывать велосипед. Если все данные прозрачны, публичны и доступны к анализу, то коррупционную составляющую можно уменьшить. Около года мы работаем с Минрегионом, BRDO (Офисом эффективного регулирования – ИФ), другими реформаторскими офисами, Госагентством по вопросам электронного управления, с проектом TAPAS над Единой электронной системой в строительстве, чтобы существующие реестры взаимодействовали между собой", - сказала эксперт.

Теги: #гаси #коррупция #слуга_народа
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