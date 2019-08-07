Потенциальная коррупционная составляющая ГАСИ составляет более 3 млрд грн в год

Потенциальная коррупционная составляющая Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) составляет более 3 млрд грн в год, сообщила избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Я недавно посчитала потенциальную коррупционную составляющую, которую могут получать недобросовестные лица вокруг ГАСИ, и, к сожалению, цифра меня поразила - более 3 млрд грн в год. И это не учитывая инфраструктурные объекты, строительство мостов, капитальный ремонт и новое строительство дорог. Это чрезвычайно мощная цифра для рынка строительства", - сообщила Шуляк в ходе международной конференции "Прозрачные услуги для эффективной строительной отрасли" в Киеве во вторник.

По ее словам, каждый второй инвестор получает отказ в выдаче разрешения на строительство, еще часть пишут "заявление о приостановке рассмотрения документов".

"Чтобы это искоренить, не нужно выдумывать велосипед. Если все данные прозрачны, публичны и доступны к анализу, то коррупционную составляющую можно уменьшить. Около года мы работаем с Минрегионом, BRDO (Офисом эффективного регулирования – ИФ), другими реформаторскими офисами, Госагентством по вопросам электронного управления, с проектом TAPAS над Единой электронной системой в строительстве, чтобы существующие реестры взаимодействовали между собой", - сказала эксперт.