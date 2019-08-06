Экономика

14:44 06.08.2019

Авиакомпания Wizz Air осенью откроет 6 направлений из Одессы, одно - из Львова

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Авиакомпания Wizz Air осенью откроет 6 направлений из Одессы, одно - из Львова

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air осенью 2019 года открывает из Украины семь новых направлений: шесть - из Одессы, один - из Львова, сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк на брифинге в Одессе во вторник.

По ее словам, из Одессы, в частности, с ноября дважды в неделю будут осуществляться рейсы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Братиславу (Словакия), Вроцлав, Гданск, Катовице (все - Польша).

Кроме того, 28 октября планируется запуск рейса Львов-Ларнака (Кипр).

"В 2019 году открыли 17 новых направлений из Украины", сказала Госк.

В компании ожидают, что благодаря увеличению количества направлений будет продано 2,6 млн посадочных мест в текущем году, а в целом до конца 2019 года из Украины будет охвачено 53 направления, уточнила Госк.

Как сообщалось, авиакомпания Wizz Air в январе-июле 2019 года перевезла из/в Украину 1,3 млн пассажиров - почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 650 маршрутам в 44 странах. По состоянию на август 2019 года его авиапарк состоит из 115 самолетов Airbus A320, A321ceo и Airbus A321neo.

Теги: #львов #рейсы #wizz_air #одесса
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