"Укрпошта" обжалует решение суда о восстановлении ее стационарных отделений в Черниговской области

"Укрпошта" направила в Шестой апелляционный административный суд жалобу на решение Окружного административного суда Киева, отменившего стратегию развития компании в части внедрения мобильных отделений в селах с населением менее 2 тыс. жителей, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"АО "Укрпошта", выступающее третьей стороной по делу, просит Шестой апелляционный административный суд отменить решение Окружного административного суда Киева и принять новое решение об отказе ГО "Гражданское движение Сергея Коровченко "Обновление" в части удовлетворенных исковых требований к Мининфраструктуры", - говорится в сообщении "Укрпошты".

Как полагает компания, Окружной админсуд Киева пришел к ошибочному выводу о том, что почтовые услуги могут предоставляться только в стационарных почтовых отделениях.

"Сельские жители Черниговской области в мобильных отделениях связи имеют такой же полный спектр услуг почтовой связи, как и в стационарных. При этом объем и качество услуг выросли, поскольку мобильное отделение может добраться даже до самых отдаленных сел, где раньше не было стационарных объектов связи", - отмечается в сообщении.

По мнению "Укрпошты", требование обязать Мининфраструктуры возобновить работу стационарных отделений почтовой связи в Черниговской области противоречит нормам материального права, поскольку решение этих вопросов относится к компетенции наблюдательного совета компании, а разработка и внедрение стратегии "Укрпошты" - к компетенции генерального директора национального оператора почтовой связи.

"Без привлечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), любые выводы о негативном влиянии на сферу почтовой связи внедрения передвижных отделений в Черниговской области являются необоснованными", - подчеркивают в "Укрпоште".

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 3 июля 2019 года частично удовлетворил иск ГО "Гражданское движение Сергея Коровченко "Обновление", обязав Мининфраструктуры отменить стратегию развития "Укрпошты" в части внедрения мобильных отделений в селах с населением менее 2 тыс. жителей.

Суд также обязал министерство принять меры к возобновлению работы стационарных отделений "Укрпошты", замененных передвижными отделениями.