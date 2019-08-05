Экономика

16:34 05.08.2019

На киевском мусоросжигательном заводе "Энергия" реконструируют кран для подъема ТБО

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На киевском мусоросжигательном заводе "Энергия" реконструируют кран для подъема ТБО

На мусоросжигательном заводе "Энергия" (Киев) осуществляется реконструкция крана для подъема твердых бытовых отходов (ТБО), ее планируют завершить до октября, сообщила Киевская горгосадминистрация со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго".

Во время реконструкции заменят более 90% деталей на новые и современные с гидравлическим приводом грейфера (грузоподъемный ковш), а также оборудуют его автоматизированной системой управления, что обеспечит надежную и безаварийную работу.

Как сообщил директор завода "Энергия" Сергей Крикун, все оборудование изготовлено по спецзаказу. В целом на заводе таких кранов два, они размещены над бункером ТБО и отвечают за прием, сортировку и загрузку мусора в котлы для сжигания. Ежесуточно краны выгружают до 2 тыс. тонн отходов. После завершения реконструкции первого крана начнут ремонт на втором.

"От старого оборудования останется только крановый мост, который до сих пор в хорошем рабочем состоянии. Установят новую тележку крана с путями, по которым он движется. На тележке крепится почти вся подвижная часть крана, которую также заменят (…) Мы устанавливаем новое оборудование - грейфер с гидравлическим приводом, который позволит за раз поднимать до пяти тонн мусора и избежать аварийных ситуаций", - рассказал Крикун.

По его словам, после реконструкции кран будет потреблять значительно меньше электроэнергии. Также будет модернизирована система управления подъемного механизма, что значительно облегчит управление рабочего процесса.

Реконструкцию крана планируют завершить до октября текущего года, отмечается в сообщении.

Сейчас на заводе также продолжается капитальный ремонт электрофильтра №2, а до начала отопительного сезона планируется провести капитальный ремонт котла №2 и заменить бойлер, который греет воду для теплосетей Киева.

"Энергия" - единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод, который ежесуточно принимает и сжигает около 750 тонн ТБО (более 25% от общего количества мусора в Киеве).

Теги: #киев #киевтеплоэнерго #энергия
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