Китайское правительство распорядилось приостановить закупки американской сельхозпродукции

Правительство Китая отдало распоряжение государственным компаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В сообщении отмечается, что на этот шаг Пекин пошел в ответ на "обострение торговых разногласий с Китаем, инициированное на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом".

Как сообщают источники агентства, "китайские государственные компании уже прекратили закупать продукцию американских ферм и ждут результатов торговых переговоров".

Трамп заявил о введении с 1 сентября пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью $300 млрд. В Пекине это вызвало острое недовольство, и власти рассматривают вопрос об ответном повышении тарифов на американские товары.

Трамп неоднократно заявлял, что Китай не идет на значительное увеличение импорта американской сельскохозяйственной продукции, что, по его словам, было обещано председателем КНР Си Цзиньпином в ходе их встрече на саммите G20 в японской Осаке.

Эти новости способствовали дальнейшему снижению цен зерновых культур на торгах в Чикаго.

Котировки фьючерсов на соя-бобы опустились на 0,7% - до $8,62 за полбушеля. По итогам прошлой недели они упали на 3,6%, что стало самым существенным снижением с 10 мая. Кукуруза дешевеет в понедельник на 1,3% - до $4,04 за бушель, пшеница - на 1,8%, до $4,82 за бушель.

В то же время фьючерсные контракты на соевый шрот в Китае дорожают на 1,4% - до 2858 юаней за тонну, соя-бобы - на 3%, до 3213 юаней за тонну.