Суд частично разблокировал июльские тарифы "Укрэнерго"

Окружной административный суд Киева разблокировал тарифы ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию, установленные Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), от 7 июня 2019 года № 954 и № 955 с 1 июля 2019 года.

Как сообщила пресс-служба компании, ранее действие обоих постановлений было приостановлено во обеспечение иска АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) с требованием их отменить. Аналогично поступили АО "Днепроазот", АО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", АО "Покровский горно-обогатительный комбинат" и АО "Запорожский завод ферросплавов", принадлежащие бизнесмену Игорю Коломойскому.

"По ходатайству "Укрэнерго" суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным только для стороны истца. То есть для него (НЗФ - ИФ) тарифы, утвержденные постановлениями НКРЭКУ №954 и №955, остаются приостановленными и продолжает действовать старый тариф (57,4 грн/МВт∙ч)", - отметили в пресс-службе "Укрэнерго".

Для остальных участников рынка в июле 2019 года действующими являются тарифы, установленные постановлениями НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, - №954 и №955 (передача - 347,43 грн/МВт-ч, диспетчеризация - 8,9 грн/МВт-ч).

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 27 июня по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления НКРЭКУ об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов на передачу э/э "Укрэнерго". 30 июля Окружной админсуд отказал НЗФ. Заседание шестого апелляционного админсуда Киева по делу назначено на 21 августа.

Недовольство ферросплавщиков, у которых в себестоимости производства э/э занимает значительную долю, связано с увеличением цен на э/э после запуска нового рынка. Основной причиной происходящего является возложение Кабинетом министров на "НАЭК "Энергоатом" специальных обязательств продавать 75% выработки ГП "Гарантированный покупатель", еще 15% - "Укрэнерго" и операторам систем распределения (облэнерго) для покрытия технологических расходов в сетях. Оставшиеся 10% "Энергоатом" ожидаемо продает на рынке "на сутки вперед", где цены выше, чем на рынке двухсторонних договоров.

В результате промышленность не может купить по прямым договорам дешевую атомную электроэнергию, приобретая ее у тепловой генерации.