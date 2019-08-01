Экономика

15:01 01.08.2019

ММК за 7 мес. нарастил выпуск проката на 16,8%

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ММК за 7 мес. нарастил выпуск проката на 16,8%

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-июле 2019 года нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1,952 млн тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, производство стали за этот период возросло на 13,4% - до 2,152 млн тонн, чугуна - сократилось на 3,4%, до 2,595 млн тонн.

В июле ММК произвел 251 тыс. тонн общего проката, 282 тыс. тонн стали, 321 тыс. тонн чугуна, тогда как в июне - 241 тыс. тонн общего проката, 247 тыс. тонн стали, 322 тыс. тонн чугуна.

Как сообщил "Метинвест Мариуполь" в Facebook в четверг, ММК совершенствуется, применяет новые технологии для выхода на мировой уровень энергоэффективности. Согласно масштабному проекту по модернизации производства на мариупольских активах группы, ведутся работы в листопрокатном цехе "3000": с начала июля нагревательная печь №4 находится на капитальном ремонте.

"После капремонта энергоэффективность агрегата будет соответствовать лучшим мировым практикам. На выполнение запланированных работ есть 105 дней и 10,5 млн грн", - отмечается в информации группы.

Как сообщалось, ММК им. Ильича в 2018 году нарастил выпуск общего проката на 4,2% по сравнению с 2017 годом - до 2,903 млн тонн, стали на 4,7% - до 3,241 млн тонн, чугуна – на 8%, до 4,498 млн. тонн, агломерата - на 8,9%, до 11,110 млн тонн.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #ммк_ильича #метинвест #прокат
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