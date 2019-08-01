Экономика

12:05 01.08.2019

ГНС в июле перевыполнила план по доходам в госбюджет на 5 млрд грн - Верланов

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ГНС в июле перевыполнила план по доходам в госбюджет на 5 млрд грн - Верланов

Государственная налоговая служба (ГНС) в июле 2019 года перевыполнила план поступлений в госбюджет на 7 млрд грн, однако в целом план по ГФС недовыполнен на 14 млрд грн, сообщил глава ГНС Сергей Верланов.

"По оперативным данным, перевыполнение в июле по налоговой службе составило 5 млрд грн", - сказал Верланов на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

При этом он отметил, что таможенные поступления демонстрируют отставание от плана.

"По таможне, да, действительно, есть вопросы", - сказал он.

Теги: #гнс #госбюджет #верланов
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