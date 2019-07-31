Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) запускает с октября прямые регулярные рейсы из Киева в Пардубице, а также из Харькова и Львова в Прагу (все - Чехия).

Согласно сообщению на сайте авиакомпании, рейс Киев-Пардубице запускается с 22 октября 2019 года и будет осуществляться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа - от 1,2 тыс. грн.

Кроме того, из аэропорта Пардубице SkyUp организовывает шатлы в Прагу. Автобусы будут отправляться через 30 минут после прибытия самолета. Билеты на шатл можно будет купить на сайте SkyUp или в аэропорту Пардубице. Стоимость - EUR3 в одну сторону, EUR5 - в обе.

Рейс Харьков-Прага запускается с 17 октября 2019 года и будет осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа - от 1,5 тыс. грн.

Рейс Львов-Прага запускается с 17 октября 2019 года и будет осуществляться также два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа – от 992 грн.

Как сообщалось, SkyUp с октября свяжет прямым рейсом Харьков и Львов, а также запустит рейсы из Киева в Харьков и Запорожье.

SkyUp Airlines в первом полугодии 2019 года перевезла 668,5 тыс. пассажиров.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.