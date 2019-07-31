Экономика

11:50 31.07.2019

Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали около 19 тыс. полисов Green Card

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Страховщики Азербайджана в январе-июне 2019 года выписали 18,837 тыс. полисов Green Card, что на 16% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Бюро обязательного страхования (ISB).

Суммарные премии страховщиков по полисам Green Card составили 1 млн 359,162 тыс. манатов (рост на 15% по сравнению с январем-июнем 2018г).

По данным Бюро, в отчетный период число страховых случаев по сравнению с январем-июнем 2018 года увеличилось на 5,8%, до 219.

Азербайджан с 1 января 2016 года включен в Юго-Восточную группу Green Card. Транзитное членство рассчитано на 10 лет. Азербайджан в Green Card представляет ISB.

Green Card - международный договор (полис) страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-членами Соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев средств автотранспорта.

В 1949 году на международной конференции автостраховщиков в Лондоне были приняты рекомендации Экономического и социального совета ООН и официально основан Совет Бюро со штаб-квартирой в Лондоне. В 1951 году состоялось первое официальное Собрание Совета Бюро, на котором была одобрена модель Соглашения между национальными бюро стран-участниц системы и приняты единые стандарты для "Зеленых карт". Соглашение о "Зеленой карте" вступило в силу с 1 января 1953 года. Согласно ему страховой полис по автогражданской ответственности, выданный в любой стране - члене соглашения, действителен на территории другой страны, являющейся членом этого соглашения.

Бюро по обязательному страхованию создано в рамках внедрения закона "Об обязательных видах страхования".

Теги: #страхование #азербайджан
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