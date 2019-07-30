Экономика

17:50 30.07.2019

Чистая прибыль Ощадбанка в I полугодии выросла в 4 раза

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Чистая прибыль Ощадбанка в I полугодии выросла в 4 раза

Чистая прибыль государственного Ощадбанка (Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 124,911 млн грн, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (31,001 млн грн).

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистый процентный доход в первом полугодии увеличился на 12,9% - до 2,943 млрд грн.

Активы банка за шесть месяцев уменьшились на 0,5% - до 216,670 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 1,7%, до 66,389 млрд грн.

Обязательства банка за этот период уменьшились на 0,4% - до 198,506 млрд грн, собственный капитал - на 2,4%, до 18,165 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 49,725 млрд грн.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (279,64 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #украина #финрезультат #ощадбанк
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