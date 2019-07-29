Экономика

19:06 29.07.2019

Dragon Capital купила бывший офис банка "Киевская Русь" в столице за 60,5 млн грн

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Dragon Capital купила бывший офис банка "Киевская Русь" в столице за 60,5 млн грн

ООО "ДК БЦ1", входящее в группу компаний Dragon Capital, стало победителем голландского аукциона по продаже бывшего офиса ликвидируемого банка "Киевская Русь" по ул. Хорива, 11а на столичном Подоле площадью 1,4 тыс. кв. м с предложением 60,5 млн грн.

"Группа компаний Dragon Capital объявляет, что 25 и 26 июля 2019 года компании нашей группы стали победителями аукционов по продаже нежилых помещений по ул. Хоревая в Киеве и на пл. Рынок во Львове за 60,5 млн грн и 116 млн грн соответственно. Торги проходили в системе электронных торгов ProZorro. Сделки будут закрыты в ближайшее время", – сообщается в пресс-релизе Dragon Capital.

Согласно данным об аукционе в системе ProZorro, участником аукциона, помимо ООО "ДК БЦ1", выступало ООО "Страховая компания "ТАС" с предложением 60 млн грн. Стартовая цена объекта составляла 58,4 млн грн.

По информации в объявлении, в лот вошли нежилые помещения площадью 1,4 тыс. кв. м, основные средства (кондиционеры, мебель, быттехника) в количестве 1126 ед.

По словам гендиректора Dragon Capital Томаша Фиалы, которого цитирует пресс-служба, за последний год компания приобрела в системах ProZorro и СЕТАМ объекты на общую сумму более 500 млн грн. "Намерены участвовать в будущих аукционах, если увидим объекты, которые соответствуют нашей инвестиционной стратегии", – отметил он.

Как сообщалось, 26 июля 2019 года ООО "Драгон капитал консалтинг", входящее в группу компаний Dragon Capital, стало победителем аукциона по продаже помещения подвалов и первых этажей исторических зданий на пл. Рынок, 19, 20, 21 во Львове общей площадью 945,1 кв.м, с предложением 116 млн грн.

ООО "ДК БЦ1" создано в 2016 году. Основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственной или арендованной недвижимости.

По данным Единого госреестра, собственником ООО числится "Драгон капитал инвестментс лимитед" (100%). Конечными бенефициарами указан Т.Фиала.

Зарегистрированный капитал на июль-2019 составляет 195 тыс. грн.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Т.Фиала.

Теги: #dragon_capital
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