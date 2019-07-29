Экономика

17:23 29.07.2019

АМКУ рекомендует АМПУ начать дноуглубление в морпорту "Южный"

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АМКУ рекомендует АМПУ начать дноуглубление в морпорту "Южный"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендует Администрации морпортов Украины (АМПУ) начать дноуглубление подходного канала морского порта "Южный" (Одесская обл.) в рамках выполнения плана развития указанного морпорта.

Соответствующие рекомендации в ответ на заявление группы компаний "ТИС" о промедлении АМПУ с дноуглублением морпорта "Южный" обнародованы на сайте ведомства в понедельник.

АМКУ, в частности, считает, что промедление АМПУ с дноуглублением подходного канала морпорта "Южный" может содержать признаки нарушения, предусмотренного частью первой статьи 13 закона "О защите экономической конкуренции", в виде злоупотребления монопольным положением на рынке специализированных услуг морского порта "Южный".

"Это может привести к ограничению конкуренции на рынках предоставления портовых (стивидорных) услуг, а именно: услуг по перевалке угля, руды, чугуна, проката и зерновых грузов в морском порту "Южный", - говорится в рекомендациях.

Как сообщалось, ГП "Администрация морских портов Украины" и группа компаний "ТИС" в сентябре 2018 года подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий реализацию инфраструктурных проектов в морском порту "Южный".

В рамках меморандума АМПУ намерена провести дноуглубительные работы на внутреннем канале к акватории причалов группы компаний ТИС (с 18 по 22), водном подходе к разворотному кругу и части операционной акватории причалов 18, 19 и 20 на проектную глубину 19 м, а также на части операционной акватории причалов 21 и 22 на проектную глубину 16 м.

В свою очередь ТИС выполнит дноуглубительные работы у своих причалов: 18, 19 и 20 до 19 метров, а у причалов 21 и 22 - до 16 метров.

Теги: #дноуглубление #морпорт #ампу #южный #амку
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