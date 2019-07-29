Экономика

16:12 29.07.2019

"Украинская биржа" допустила к торгам акции Apple и евробонды Украины-2032

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"Украинская биржа" допустила к торгам акции Apple и евробонды Украины-2032

"Украинская биржа" в понедельник включила в биржевой список в категории внелистинговые ценные бумаги акции Apple с тиккером "AAPL", сообщил на сайте организатор торгов.

Лучшие котировки на покупку составляют 5003 грн за акцию, на продажу – 6666 грн, все заявки – по одной акции.

Согласно данным NASDAQ, в пятницу котировки акций Apple выросли на 0,72% и на закрытие составили $207,74 за шт. (5284,85 грн по текущему курсу).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на бирже, другие детали торговли акциями Apple представители биржи и компании ОО "БТС Брокер", выступившей инициатором их обращения в Украине, раскроют на пресс-конференции в агентстве 30 июля.

Биржа также сообщила, что на минувшей неделе к торгам на ней допущены долларовые еврооблигации Украины с погашением в 2032 году.

Согласно биржевому списку "Украинской биржи", сейчас в нем три акции иностранного эмитента. Две – компаний с основными активами в Украине: MHP ("Мироновский хлебопродукт") и Ukrproduct Group и Apple.

Помимо этого, в списке три выпуска еврооблигаций Украины – с погашением 1 сентября 2019 года, 1 сентября 2026 года и 25 сентября 2032 года, а также ВВП-варранты.

Теги: #торги #украинская_биржа #евробонды #apple
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