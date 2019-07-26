Экономика

19:04 26.07.2019

МВФ начинает поиск нового директора-распорядителя, планируя завершить его к 4 октября

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МВФ начинает поиск нового директора-распорядителя, планируя завершить его к 4 октября

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) начинает процесс поиска следующего директора-распорядителя.

Ранее в этом месяце МВФ принял отставку с 12 сентября 2019 года Кристин Лагард, сложившей с себя полномочия главы фонда после ее выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Исполнительный совет объявляет сегодня о начале открытого и прозрачного процесса выбора следующего директора-распорядителя, аналогичного тем, которые использовались в предыдущих раундах, - говорится в заявлении, распространенном фондом в пятницу. - Мы подчеркиваем важность того, чтобы кандидат имел необходимый международный авторитет для работы во главе фонда, находящегося в центре глобальной финансовой системы".

Совет планирует завершить процесс поиска кандидатов на пост главы МВФ до 4 октября 2019 года.

Лагард возглавила МВФ в 2011 году, став первой женщиной - директором фонда.

Исполняющим обязанности директора фонда в переходный период останется Дэвид Липтон.

Теги: #глава #поиск #мвф
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