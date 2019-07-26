Глава Trident Acquisitions заявил о победе в конкурсе СРП "Дельфин" на шельфе

Американская Trident Acquisitions Corp. признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря, сообщил CEO и один из ее акционеров Илья Пономарев.

"Это была трудная борьба, но наша заявка была существенно выгоднее для Украины", – написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Экс-депутат Госдумы Пономарев, которому в мае этого года президент Порошенко предоставил украинское гражданство, поблагодарил за доверие, оказанное правительством и лично главой Минэнергоугля Игорем Насаликом.

"Обещаем вас не подвести и сделать все возможное для быстрейшего начала добычи!", – заявил глава Trident Acquisitions.

Как сообщалось, 12 апреля 2019 года Кабинет министров объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет.

Согласно условиям конкурса, срок подачи заявок на участие в нем составлял 60 дней, что на 30 дней меньше срока, отпущенного для подачи заявок на конкурс по девяти участкам на суше. Экспертное сообщество, в том числе представители проекта по энергетической безопасности (ESP) Агентства США по международному развитию (USAID) неоднократно поднимали вопрос относительно того, что 60 дней недостаточно для проведения потенциальными участниками конкурса оценки геологической и юридической информации по данному участку. В начале июня глава Администрации президента Андрей Богдан призвал Кабинет министров продлить на 60 дней срок приема заявок на участие в конкурсе по "Дельфину". Однако вскрытие конвертов состоялось в соответствии с конкурсной документацией – через 60 дней. Заявки на участие подали четыре компании. Помимо Trident на конкурс подалась американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (ГНКАР) Caspian Drilling International Ltd и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

Американская Trident Acquisitions Corp была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине прошлого года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.

Согласно годовому отчету за 2018 год, на 15 мая 2019 года Пономареву принадлежало 7% через Eastpower OÜ and Fivestar OÜ, где он также является директором. Среди других крупных акционеров и бенефициаров канадская Polar Asset Management Partners Inc. – 9,2%, Эндрю Вейсс (Andrew M. Weiss) и Weiss Asset Management LP с WAM GP LLC – 8,1%, Сандер Гербер (Sander Gerber) и Hudson Bay Capital Management LP – 6,3%.

Президентом компании и ее CFO выступает российский инвестбанкир Вадим Комиссаров, которому принадлежит около 0,44% акций, главным операционным директором – экс-руководитель Смарт-Холдинга Александр Тимофеев. Среди директоров также совладелец крупнейшей украинской торговой сети АТБ Геннадий Буткевич.

Согласно данным на конец марта этого года, активы Trident Acquisitions составляли $210,05 млн, из которых $205,28 млн были вложены в американские казначейские обязательства.