Лондонский арбитраж принял решение в пользу держателей еврооблигаций ПриватБанка

Лондонский международный суд арбитраж (LCIA) в споре об оплате выпущенных ПриватБанком до национализации двух выпусков еврооблигаций на сумму около $335 млн вынес решение в пользу владельцев таких облигаций, однако установил ряд ограничений.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из держателей еврооблигаций, согласно документации, опубликованной trustee 22 июля, на выплаты будут влиять два фактора: личность собственника облигаций и дата их приобретения.

Собеседник агентства отметил, что в отсутствие полной документации он предполагает, что речь идет о намерении выделить связанных и не связанных с ПриватБанком лиц.

Что касается даты, то, по его словам, условия выплат могут отличаться для держателей еврооблигаций, которые приобрели их после 14 июня.