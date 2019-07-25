"Укртелеком" призывает Ощадбанк искать компромисс для выполнения решения суда по спору на свыше 1 млрд грн

"Укртелеком" разочарован решением Верховного суда о признании законным договора с Ощадбанком о покупке у него облигаций "ЕСУ" на сумму 1 млрд грн плюс проценты и заявляет, что договор не может быть реально выполненным без существенного вреда для деятельности компании.

"Поэтому и мы, и банк вынуждены будем искать варианты взаимовыгодного компромисса, чтобы обеспечить выполнение решения таким образом, который не окажет негативного влияния на операционную деятельность компании", - говорится в ответе "Укртелекома" на запрос агентства.

"Укртелеком" и Ощадбанк 15 сентября 2015 года заключили договор, согласно которому компания обязалась не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации своего мажоритарного владельца "ЕСУ" серии "С" на 1 млрд грн плюс накопленный по ним купонный доход. В августе 2017 года "Укртелеком" инициировал в Хозяйственный суд Киева спор о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными, и смог выиграть его в сентября 2018 года, а затем и в апелляционном суде в феврале 2019 года, однако теперь проиграл кассацию.

По данным Ощадбанка, сумма обязательств компании перед ним – почти 1,5 млрд грн, поданным агентства "Интерфакс-Украина" речь идет о сумме до 1,36 млрд грн

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью-2010 конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

"Укртелеком" завершил 2018 год с чистой прибылью 506,9 млн грн (согласно аудированной отчетности), что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. EBITDA оператора за минувший год сократилась на 12% - до 1,618 млрд грн, выручка - на 2,3%, до 6,449 млрд грн.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (279,64 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.