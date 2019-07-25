Экономика

13:03 25.07.2019

"Укртелеком" призывает Ощадбанк искать компромисс для выполнения решения суда по спору на свыше 1 млрд грн

2 мин читать
"Укртелеком" призывает Ощадбанк искать компромисс для выполнения решения суда по спору на свыше 1 млрд грн

"Укртелеком" разочарован решением Верховного суда о признании законным договора с Ощадбанком о покупке у него облигаций "ЕСУ" на сумму 1 млрд грн плюс проценты и заявляет, что договор не может быть реально выполненным без существенного вреда для деятельности компании.

"Поэтому и мы, и банк вынуждены будем искать варианты взаимовыгодного компромисса, чтобы обеспечить выполнение решения таким образом, который не окажет негативного влияния на операционную деятельность компании", - говорится в ответе "Укртелекома" на запрос агентства.

"Укртелеком" и Ощадбанк 15 сентября 2015 года заключили договор, согласно которому компания обязалась не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации своего мажоритарного владельца "ЕСУ" серии "С" на 1 млрд грн плюс накопленный по ним купонный доход. В августе 2017 года "Укртелеком" инициировал в Хозяйственный суд Киева спор о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными, и смог выиграть его в сентября 2018 года, а затем и в апелляционном суде в феврале 2019 года, однако теперь проиграл кассацию.

По данным Ощадбанка, сумма обязательств компании перед ним – почти 1,5 млрд грн, поданным агентства "Интерфакс-Украина" речь идет о сумме до 1,36 млрд грн

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью-2010 конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

"Укртелеком" завершил 2018 год с чистой прибылью 506,9 млн грн (согласно аудированной отчетности), что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. EBITDA оператора за минувший год сократилась на 12% - до 1,618 млрд грн, выручка - на 2,3%, до 6,449 млрд грн.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (279,64 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #суд #укртелеком #ощадбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 25.07.2019
Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" почти на 1,5 млрд грн

Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" почти на 1,5 млрд грн

10:38 25.07.2019
Суд продлил содержание под стражей обвиняемым в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Суд продлил содержание под стражей обвиняемым в теракте возле Дворца спорта в Харькове

19:31 24.07.2019
Суд закончил изучать вещдоки по делу о взрыве в харьковском рок-пабе и продлил арест обвиняемой

Суд закончил изучать вещдоки по делу о взрыве в харьковском рок-пабе и продлил арест обвиняемой

13:45 24.07.2019
"Укртелеком" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 10,8%

"Укртелеком" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 10,8%

20:02 23.07.2019
Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Грибу

Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Грибу

18:48 23.07.2019
Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

15:04 23.07.2019
Экс-премьер Яценюк подал в суд на блогера Шнайдера о защите чести и достоинства

Экс-премьер Яценюк подал в суд на блогера Шнайдера о защите чести и достоинства

14:54 23.07.2019
В конце июня суд повторно арестовал информацию мобильных операторов за январь-август-2016 в рамках расследования убийства Шеремета

В конце июня суд повторно арестовал информацию мобильных операторов за январь-август-2016 в рамках расследования убийства Шеремета

10:24 23.07.2019
Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

18:34 22.07.2019
Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдолг Украины в июне-2019 возрос на 2,5% в долларовом эквиваленте

Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов, но констатируют рост рисков

Ferrexpo в I квартале-2019 нарастила инвестиции в украинские активы более чем на 71%, до $47,5 млн

Кабмин внесет на рассмотрение СНБО предложения по расширению санкционного перечня предприятий, причастных к незаконной добыче в пределах украинского шельфа

Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

ПОСЛЕДНЕЕ

Два члена совета директоров Uber покинули компанию

Госдолг Украины в июне-2019 возрос на 2,5% в долларовом эквиваленте

"Мыстецькый арсенал" в 2018г получил 617 тыс. грн чистой прибыли против убытка годом ранее

Tesla получила убыток во II квартале хуже ожиданий, акции рухнули

Samsung начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold - в сентябре

Авиакомпании-резиденты аэропорта "Борисполь" - против передачи прав работы с грузами частному инвестору грузотерминала

"Винд Солар Энерджи" намерена построить ВЭС 57 МВт в Житомирской области

SoftBank Group может вложить $40 млрд в новый инвестфонд, заручилась поддержкой Apple, Goldman

Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов, но констатируют рост рисков

Ferrexpo в I квартале-2019 нарастила инвестиции в украинские активы более чем на 71%, до $47,5 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА