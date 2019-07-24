Экономика

11:44 24.07.2019

Кабмин расширил перечень платных номеров на автомобиль и установил цены до 30 тыс. грн

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Кабмин расширил перечень платных номеров на автомобиль и установил цены до 30 тыс. грн

Кабинет министров Украины расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые имеют повышенное предложение, и установил цены на них до 30 тыс. грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Отмечается, что на сегодняшний день возможность автомобилистов официально купить номерной знак с желаемой комбинацией цифр ограничена. В частности, предусмотрена покупка только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009. Другие номера выдаются по обычной цене в простой последовательности, что приводит к коррупционной составляющей процесса.

В связи с этим Кабмин расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые имеют повышенное предложение, и установил цены на них.

В частности, за номерной знак из четырех одинаковых цифр теперь нужно будет заплатить 30 тыс. грн, за последовательность в пределах от 0001 до 0009 – 30 тыс. грн, за знак из четырех цифр, три из которых подряд одинаковые – 10 тыс. грн, из четырех цифр с двумя парами одинаковых – 10 тыс. грн, последовательных - 0123 или 1234 – 8 тыс. грн, за знак из четырех цифр, три из которых одинаковые, но не подряд – 4 тыс. грн, а за знак из четырех цифр, где первая и третья, а также вторая и четвертая или первая и четвертая и вторая и третья одинаковые – 4 тыс. грн.

В то же время, выдача или замена всех указанных номеров из данного перечня для легковых автомобилей, которые принадлежат органам государственной власти, будет стоить всего 300 грн.

Теги: #автомобили #кабмин
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