SoftBank может на этой неделе объявить о запуске инвестфонда наподобие Vision Fund

Японская SoftBank Group Corp. может на этой неделе объявить о запуске нового мегафонда для финансирования технологических стартапов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

SoftBank уже управляет фондом инвестиций в технологический сектор - Vision Fund - объемом $100 млрд, и СМИ сообщали, что компания намерена создать еще один подобный фонд, размером не меньше первого.

По словам источников Bloomberg, среди инвесторов в новый фонд, скорее всего, будут суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company, вкладывавшие средства в Vision Fund.

Некоторые из других инвесторов в Vision Fund также планируют участвовать, отмечают источники. Кроме того, будут новые партнеры с ограниченной ответственностью.

Представители SoftBank и PIF отказались от комментариев агентству. Mubadala сообщил, что еще не принял решение о том, стоит ли вкладывать деньги или нет.

Основатель и глава SoftBank Group Масаёси Сон публично заявлял, что хотел бы привлечь больше капитала и повторить успех Vision Fund. В этом месяце компания в сотрудничестве с Goldman Sachs Group Inc., Centricus и Cantor Fitzgerald начала переговоры с инвесторами относительно привлечения средств в новый фонд, сообщали источники Bloomberg ранее. Саудовская Аравия, сделавшая максимальный вклад в Vision Fund - $45 млрд - выразила готовность выделить такую же сумму.

SoftBank, как сообщалось, может направить от $40 до $50 млрд в Vision Fund II по сравнению с $28 в первый фонд. Компания рассчитывает закрыть фонд к марту 2020 года.