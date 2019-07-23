Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

Понижение Нацбанком Украины (НБУ) учетной ставки с 17,5% до 17% на минувшей неделе позволило Минфину на аукционах во вторник ускорить понижение ставок отсечения по шести- и 12-месячным гривневым бумагам – соответственно с 17,4% до 16,73% и с 17,74% до 16,99%.

Согласно результатам аукционов на сайте Минфина, ему также удалось добиться, пятую неделю подряд, уменьшения ставок и по другим ОВГЗ: по трехмесячным – с 17% до 16,63% и по трехлетним – с 16,75% до 16,55% годовых.

Для снижения ставок по бумагам до года включительно министерство пожертвовало спросом в 3,38 млрд грн (здесь и далее спрос – по номиналу), ограничив предложение шести- и 12-месячных бумаг по 500 млн грн.

Спрос на трехмесячные ОВГЗ по сравнению с предыдущими подобными аукционами упал с 1,27 млрд грн до 373 млн грн, тогда по трехлетним – наоборот, вырос с 1,26 млрд грн до 5,48 млрд грн.

Минфин отклонил две из 15 заявок на покупку трехмесячных бумаг по ставкам до 17% годовых и три из 49 заявок на покупку трехлетних бумаг по ставкам до 16,75% годовых.

В целом на аукционах во вторник он привлек на этой неделе 6,95 млрд грн по сравнению с 7,41 млрд неделей ранее и 6,01 млрд грн – двумя неделями ранее.