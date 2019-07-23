Whirlpool получила прибыль во II квартале, улучшила годовой прогноз

Американский производитель бытовой техники Whirlpool Corp. получил чистую прибыль во втором квартале по сравнению с убытком годом ранее.

Как сообщается в пресс-релизе американской компании, ее чистая прибыль в апреле-июне 2019 года составила $67 млн, или $1,04 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $657 млн, или $9,5 на акцию, полученным за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $4,01 на акцию с $3,2 годом ранее.

Выручка увеличилась до $5,186 млрд по сравнению с $5,14 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 3,5%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $3,71 на акцию при выручке в $5,02 млрд.

Выручка в Северной Америке увеличилась относительно второго квартала прошлого года до $2,9 млрд против $2,8 млрд, рост без учета обменных курсов составил 3%. В регионе EMEA показатель опустился до $1,0 млрд с $1,1 млрд (без учета курсовой разницы - снизился на 0,2%). Продажи в Латинской Америке выросли до $888 млн по сравнению с $852 млн годом ранее (рост на 9,6%), в Азии - до $430 млн с $428 млн (на 4,7%).

Whirlpool повысила годовой прогноз прибыли и теперь ожидает скорректированную прибыль в размере $14,75-15,5 на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в диапазоне от $14 до $15 на акцию.

Котировки акций Whirlpool на электронных торгах снизились на 1,88%.