Экономика

11:19 23.07.2019

Whirlpool получила прибыль во II квартале, улучшила годовой прогноз

2 мин читать
Whirlpool получила прибыль во II квартале, улучшила годовой прогноз

Американский производитель бытовой техники Whirlpool Corp. получил чистую прибыль во втором квартале по сравнению с убытком годом ранее.

Как сообщается в пресс-релизе американской компании, ее чистая прибыль в апреле-июне 2019 года составила $67 млн, или $1,04 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $657 млн, или $9,5 на акцию, полученным за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $4,01 на акцию с $3,2 годом ранее.

Выручка увеличилась до $5,186 млрд по сравнению с $5,14 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 3,5%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $3,71 на акцию при выручке в $5,02 млрд.

Выручка в Северной Америке увеличилась относительно второго квартала прошлого года до $2,9 млрд против $2,8 млрд, рост без учета обменных курсов составил 3%. В регионе EMEA показатель опустился до $1,0 млрд с $1,1 млрд (без учета курсовой разницы - снизился на 0,2%). Продажи в Латинской Америке выросли до $888 млн по сравнению с $852 млн годом ранее (рост на 9,6%), в Азии - до $430 млн с $428 млн (на 4,7%).

Whirlpool повысила годовой прогноз прибыли и теперь ожидает скорректированную прибыль в размере $14,75-15,5 на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в диапазоне от $14 до $15 на акцию.

Котировки акций Whirlpool на электронных торгах снизились на 1,88%.

Теги: #сша #бытовая_техника #финрезультат #whirlpool
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 23.07.2019
Hermes увеличила выручку в I полугодии на 15,1% за счет роста во всех регионах и сегментах

Hermes увеличила выручку в I полугодии на 15,1% за счет роста во всех регионах и сегментах

09:39 23.07.2019
Трамп все больше сомневается в возможности сделки с Ираном

Трамп все больше сомневается в возможности сделки с Ираном

09:38 23.07.2019
Помпео объявил о введении санкций в отношении китайской компании за импорт иранской нефти

Помпео объявил о введении санкций в отношении китайской компании за импорт иранской нефти

09:38 23.07.2019
Минюст США разрешил Мюллеру давать показания Конгрессу только в рамках доклада

Минюст США разрешил Мюллеру давать показания Конгрессу только в рамках доклада

09:28 23.07.2019
Трамп пообещал технологическим компаниям США оперативное одобрение лицензий на работу с Huawei

Трамп пообещал технологическим компаниям США оперативное одобрение лицензий на работу с Huawei

08:35 23.07.2019
Белый дом договорился с Конгрессом об увеличении лимита госдолга США

Белый дом договорился с Конгрессом об увеличении лимита госдолга США

07:49 23.07.2019
Трамп: Правительство США должно изучить сообщение о помощи Huawei в создании мобильной сети в КНДР

Трамп: Правительство США должно изучить сообщение о помощи Huawei в создании мобильной сети в КНДР

05:05 23.07.2019
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

02:34 23.07.2019
Глава минобороны Турции обсудил с представителем США создание безопасной зоны на Евфрате

Глава минобороны Турции обсудил с представителем США создание безопасной зоны на Евфрате

08:58 21.07.2019
США ждут мирных, свободных и честных выборов в Раду

США ждут мирных, свободных и честных выборов в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

"Нафтогаз" в августе снизит цену газа для промпотребителей на 7,5%

Международные рынки позитивно отреагировали на результаты выборов в Раду

Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству

СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" перечислил в госбюджет еще 8,2 млрд грн дивидендов за 2018г

Потенциальные покупатели почти 100% акций Проминвестбанка на аукционе ПФТС должны получить предварительное согласование НБУ

Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

Apple может купить у Intel патенты на мобильные 5G-модемы

Аукционный комитет ужесточил продажу э/э по 2-сторонним договорам для ОСП/ОСР

"Нафтогаз" в августе снизит цену газа для промпотребителей на 7,5%

Международные рынки позитивно отреагировали на результаты выборов в Раду

Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству

Более 20 аграрных бизнесменов проходят в Раду

Восстановление судоходства на Припяти раскроет транзитный потенциал Украины - глава АМПУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА