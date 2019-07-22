Экономика

18:05 22.07.2019

"Нафтогаз" в августе снизит цену газа для промпотребителей на 7,5%

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"Нафтогаз" в августе снизит цену газа для промпотребителей на 7,5%

НАК "Нафтогаз Украины" в августе 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,5% по сравнению с действующей в июле – с 6020,4 грн до 5568 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщается на сайте НАК, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.

Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в июле составит 6244,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 7,2% ниже, чем в июле (6727,2 грн).

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #промпотребители
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