Экономика

16:22 22.07.2019

СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала

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СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала

Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала, сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов.

"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", – сказал Баканов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

В то же время он уточнил, что, скорее всего, речь будет идти не об административной ответственности.

Баканов добавил, что СБУ не арестовывала оборудование, однако изъяла документы.

Как отметил начальник следственного отделения управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Ена, сотрудники предприятия препятствовали досмотру оборудования и пытались затянуть предоставление необходимой документации. При этом сотрудники СБУ зафиксировали нарушение правил эксплуатации оборудования, добавил он.

"В ходе налаживания работы одной из используемых в производстве установок, а именно машины непрерывного литья заготовок, были допущены существенные нарушения требований радиационной безопасности, в результате чего излучение… превысило допустимые нормы", – отметил Ена.

По его словам, зафиксированное превышение радиационного фона на уровне 4,4 мк3в/ч.

Как сообщалось, сотрудники СБУ 20 июля провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет $140-150 млн.

Непосредственно перед этим президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу. Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по ст. 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

В связи с последними событиями АМКР обратился к Зеленскому и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора.

Ранее предприятие заявляло о планах в этом году завершить ряд масштабных инвестпроектов, в том числе строительство комплекса непрерывной разливки стали. Горячие испытания одной из двух новых МНЛЗ уже идут, компания планировала вскоре начать испытания и на мелкосортном стане № 250-4, реконструкция которого обойдется в $55 млн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн (около 4,8 млрд по кусру на тот момент) при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Теги: #сбу #arcelormittal
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