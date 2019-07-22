В Раду проходят более 20 представителей строительного и потребительского рынков

В Верховную Раду предварительно проходят более 20 представителей строительного и потребительского рынков, в том числе Елена Шуляк, Вадим Струневич, Анна Личман от "Слуги народа", Вадим Столар и Дмитрий Исаенко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также самовыдвиженцы Александр Фельдман и Леонид Климов.

В список партии "Слуга народа" под номером 13 вошла руководитель сектора строительства, член правления Офиса эффективного регулирования (BRDO) Елена Шуляк, под номером 39 – руководитель ООО "НППИ "Киевпроект" и ООО "Укринвестбуд девелопмент" Вадим Струневич. "Укринвестбуд девелопмент" совместно с Saga Development реализует проект жилого комплекса Einstein Concept House по ул. Златоустовской, 24а в Шевченковском районе Киева.

Под номером 42 в списке "Слуги народа" также числится глава строительной компании "Биант" (Кривой Рог), директор предприятия по производству бетона ООО "Растро" Юрий Кисель.

Кроме того, в столичном мажоритарном округе №220 лидирует кандидат от "Слуги народа" Анна Бондарь, занимающая должность гендиректора Директората техрегулирования в строительстве Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины. Она также занимала пост заместителя экс-директора департамента градостроительства Киевской горгосадминистрации Андрея Ваврыша.

В мажоритарных округах также есть лидеры-кандидаты от "Слуги народа". Так, на Харьковщине в 171-м округе лидирует кандидат "Слуги народа", заведующая сектором правовой работы ГАСИ в Харьковской области Виктория Кинзбурская, в округе №177 – руководитель строительной фирмы "Градосотрой" Дмитрий Любота, в округе №180 – директор работающего в сфере недвижимости ООО "Ярко инвест" Алексей Красов.

В 30-м округе Днепропетровской области лидирует директор Всеукраинского благотворительного фонда и глава пресс-службы "АТБ" Анна Личман.

В Полтавской области по округу №149 побеждает директор предприятия по ремонту дорог ООО "Полтавастройсервис плюс" Константин Касай.

Среди кандидатов в Одесской области в округе №135 лидирует выдвиженец от "Слуги народа", директор компании по управлению недвижимостью ООО "Грилион" Алексей Леонов, в округе №142 – директор стройкомпании "Жилстройсервис-2" Руслан Плохой.

В Николаевской области по округу №130 лидирует директор ООО "София-гранит", занимающегося добычей стройкамня, Игорь Негулевский .

Замдиректора по строительству застройщика жилья ООО "Буд Инвест Ком" Орест Саламаха лидирует по 121-му округу во Львовской области.

По спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь" в парламент проходят экс-нардеп от "Партии регионов", экс-депутат Киевсовета, совладелец столичного бизнес-центра 101 Tower Вадим Столар (№11), а также его экс-помощница, депутат Киевсовета, владелица компаний "Леда-импекс", "Торговый дом Возрождение" и "Киевоблжитлобуд" Наталья Приходько (№26). Компанию им составляют экс-замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, вице-президент Конфедерации строителей Украины, Дмитрий Исаенко (№15), связанный с девелоперской группой компаний Perfect Group, сооснователь группы компаний "Александр" (Запорожье) Владимир Кальцев (№24), экс-нардеп "Партии регионов" Виталий Борт (№28), жена которого возглавляет инвестиционный фонд "Ю.Ди.Джи".

Кроме того, в списке партии "Оппоплатформы" под номером 18 проходит депутат Киевсовета, замглавы комиссии по вопросам градостроительства и землеустройства Игорь Кисилев, под номером 20 – экс-сотрудник СБУ, сооснователь стройфирмы "Престиж-кэпитал" (Киев) Анатолий Бурмич, под номером 31 – экс-сотрудница Государственной архитектурно-строительной инспекции Татьяна Плачкова.

Под номером 18 в списке партии "Батькивщина" проходит экс-министр по вопросам ЖКХ Украины во время премьерства Юлии Тимошенко Алексей Кучеренко.

Среди самовыдвиженцев лидирующие позиции в Черкасской области занимает нардеп Антон Яценко (округ №200), внесший правки о порядке начисления турсбора в закон с изменениями в Налоговый кодекс.

Нардеп и самовыдвиженец, совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр-К" и "Новая линия" Александр Герега уверенно лидирует в 192-м округе Хмельницкой области.

В 174-м округе Харьковской области лидирует самовыдвиженец, член партии "Наш край", основатель концерна "АВЭК и Ко", владеющего харьковским торгово-рыночным комплексом "Барабашово" Александр Фельдман,

На Черниговщине в округе №205 лидирует директор проектных компаний ООО "Дилайс" и "БДР-консалт", а также ООО "ТД Укргазсбыт" Олег Семинский.

В Ривненской области по округу №155 побеждает финдиректор ООО "МДС-Буд" Виктор Мялик, деятельность которого в СМИ связывают с Виктором Медведчуком.

Братья Богдан и Ярослав Дубневичи лидируют во Львовской области по 118-му и 120-му округах соответственно. Супруга нардепа Ярослава Дубневича – Наталья Дубневич, числится конечным бенефициаром ООО "ЛьвивбудМакс-Инвест", выступающее инвестором спортивного ТРЦ Spartak во Львове.

В Одесской области по округу №137 с небольшим отрывом лидирует самовыдвиженец, владелец одесского футбольного клуба "Черноморец", сети гостиниц "Черное море" Леонид Климов.