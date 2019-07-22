Ситуация вокруг "ArcelorMittal Кривой Рог" сигнализирует о перезревшей реформе правоохранительных органов - ЕБА

Бизнес обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.), и рассматривает это как сигнал перезревшей реформы правоохранительных органов, сказала исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

"Очевидно, что реформа правоохранительных органов уже не только назрела, но и перезрела. И данная ситуация – очередной этому сигнал. Однозначно, все взаимоотношения с инвесторами, а ArcelorMittal – один из крупнейших, нужно вести цивилизованным путем. Конечно, если есть нарушения – вопрос нужно поднимать, но решать их цивилизованно", – сказала Деревянко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Такие события, как недавняя ситуация с "ArcelorMittal Кривой Рог", очень встревожили бизнес. Этот вопрос мы, в том числе, поднимали на сегодняшней встрече с представителями Национального инвестиционного совета", – добавила она.

Ранее обеспокоенность относительно "обескураживающих новостей от главного украинского инвестора, который инвестировал в Украину более $9 млрд", выразил и глава Американской торговой палаты Энди Гундер.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины 20 июля провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3, стоимость которой вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет $140-150 млн.

Этому предшествовало то, что президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим от вредных выбросов в атмосферу. Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное производство в отношении АМКР по ст. 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

В связи с последними событиями АМКР обратился к Зеленскому и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора.

Ранее предприятие заявляло о планах в этом году завершить ряд масштабных инвестпроектов, один из них - строительство комплекса непрерывной разливки стали. Горячие испытания одной из двух новых МНЛЗ уже идут, компания планировала вскоре начать испытания и на мелкосортном стане № 250-4, реконструкция которого обойдется в $55 млн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн (около 4,8 млрд по кусру на тот момент) при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".