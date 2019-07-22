Экономика

12:54 22.07.2019

Набсовет "Укргидроэнерго" займется вопросами экспорта и комплаенса – Микольская

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Набсовет "Укргидроэнерго" займется вопросами экспорта и комплаенса – Микольская

Наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" займется в госкомпании вопросами экспорта и комплаенса, сообщила один из его независимых членов, экс-замминистра экономразвития Наталия Микольская.

"Основные вопросы в наблюдательном совете – международные проекты, экспорт и комплаенс. А еще меня очень интересуют новые технологии и решения в энергетике, в том числе работа с данными (машинное обучение) и вопросы экологии", – написала она в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение о назначении наблюдательного совета в ЧАО "Укргидроэнерго" в составе четырех независимых и трех представителей от государства.

В состав НС "Укргидроэнерго" в качестве независимых членов отобраны экс-глава AES Ukraine, ныне возглавляющий Traxys S.A. Стивен Уолш (Steve Walsh), заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов Украины и руководитель юрфирмы GOLAW Валентин Гвоздий, экс-замглавы Минэкономразвития и торговли Наталья Микольская и поработавший в "Нафтогазе", Минтопэнерго, "Укрторфе" и "Укрнафтопродукте" Олег Терлецкий.

Членами НС "Укргидроэнерго" от государства станут заместитель Минфина Василий Шкураков, глава директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец, глава департамента корпоративных и имущественных отношений Минэнергоугля Виктория Кальниченко.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

Теги: #набсовет #укргидроэнерго
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