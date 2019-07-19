Аналитики Raiffeisen с учетом предвыборных раскладов ожидают новую программу Украины с МВФ на $6-8 млрд к концу 2019г.

Украина сможет заключить новую программу с Международным валютным фондом (МВФ) на сумму $6-8 млрд к концу 2019 года и осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годы, прогнозируют аналитики Raiffeisen в отчете, посвященном предстоящим 21 июля парламентским выборам в Украине.

В документе они отметили высокую вероятность получения большинства пропрезидентской партией "Слуга народа", лидирующей в опросах с показателем 41,5-52,30%, что позволит обеспечить проведение обещанных президентом Владимиром Зеленским реформ, благодаря которым Украина сможет получить поддержку МВФ.

По мнению аналитиков, даже в случае невозможности самостоятельно сформировать правительство партия "Слуга народа" может создать коалицию с реформаторской партией "Голос" Святослава Вакарчука, которую поддерживают 5-7% опрошенных.

"С учетом приверженности президента Владимира Зеленского реформам, новое правительство сможет к концу 2019 года заключить новую трехлетнюю программу с Фондом на сумму $6-8 млрд", - отмечено в отчете.

Аналитики Raiffeisen указывают, что 40% выплат по валовому внешнему долгу Украины приходится на 2020-2021 годы (2020 – $16,8 млрд, 2021– $18,5 млрд), поэтому правительству необходима новая программа сотрудничества с МВФ в кратчайшие сроки.

"Даже с учетом полного ролловера межфирменных кредитов и рефинансирования 50% корпоративных кредитов, Украине придется выплатить $12,5 млрд в 2020 году и $15 млрд в 2021 году", – сказано в документе.

По мнению аналитиков, привлечение кредитов МВФ может обеспечить частичное покрытие долга Украины, а оставшуюся сумму можно будет получить на долговых рынках путем размещения облигаций и через официальные двусторонние кредитные соглашения.

Они отметили, что значительная задолженность как частного, так и государственного секторов с высокой долей валютных обязательств наряду с необходимостью крупных выплат в ближайшие два года сейчас сдерживают кредитование Украины, и без программы с МВФ привлечение страной больше средств на рынке и обеспечение выплат по долгу остается маловероятным.

Аналитики Raiffeisen считают маловероятным повышение рейтингов Украины до конца этого года, однако видят хорошие перспективы для их роста через два года после выборов в случае прогресса реформ.