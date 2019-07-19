Экономика

15:28 19.07.2019

Нефть продолжает рост на новостях об уничтожении США иранского беспилотника, Brent на уровне $62,8 за баррель

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Нефть продолжает рост на новостях об уничтожении США иранского беспилотника, Brent на уровне $62,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно растут в пятницу, восстанавливаясь после четырех дней снижения, на заявлениях США об уничтожении иранского беспилотника в Ормузском проливе, которые вызвали опасения относительно возможных перебоев поставок сырья с Ближнего Востока.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 МСК подорожали на $0,89 (1,44%) - до $62,82 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,72 (1,30%) - до $56,02 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.

"Сегодня корабль USS Boxer предпринял защитные действия против иранского беспилотника", - сказал президент в ходе выступления, отрывок из которого он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter. По его словам, беспилотный летательный аппарат был сбит десантным кораблем, так как продолжал сближение, игнорируя предупреждения и представляя опасность для корабля и его экипажа.

Трамп назвал такой полет "очередным враждебным и провокационным действием Ирана против кораблей, находящихся в международных водах". Он предупредил, что США оставляют за собой право предпринимать меры по защите американских военнослужащих и интересов США.

Между тем глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике сказал, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА. Позднее в пятницу замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предположил, что корабль ВМС США в Ормузском проливе мог по ошибке сбить американский беспилотник.

Тем не менее, с начала недели цены на нефть упали почти на 7%, поскольку беспокойство об ослаблении спроса затмевает опасения, связанные с возможным сокращением поставок с Ближнего Востока. Дополнительное давление на рынок оказывают сохраняющиеся торговые разногласия США и Китая, а также неожиданный рост запасов нефтепродуктов в США.

Теги: #brent #нефть
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