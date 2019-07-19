Экономика

11:50 19.07.2019

PepsiCo покупает южноафриканскую Pioneer Foods за $1,7 млрд

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PepsiCo покупает южноафриканскую Pioneer Foods за $1,7 млрд

Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, договорилась о приобретении южноафриканской Pioneer Foods Group Ltd. примерно за $1,7 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе компаний, покупка Pioneer Foods позволит PepsiCo расширить присутствие в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, повышая ее возможности в области производства и сбыта.

PepsiCo предложила заплатить по 110 рэндов ($7,94) за каждую обыкновенную акцию Pioneer Foods, что соответствует премии в размере в 56% к 30-дневной средневзвешенной цене до появления в понедельник информации о подготовке сделки.

Акции Pioneer взлетели на 28% в начале торгов в Йоханнесбурге в пятницу, достигнув отметки 99,21 рэнда.

"Pioneer Foods играет важную роль в нашей стратегии, предусматривающей расширение не только в Южной Африке, но и в странах Африки южнее Сахары", - заявил гендиректор PepsiCo Рамон Лагуарта.

Теги: #покупка #сша #pepsico #pioneer #pioneer_foods
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