Проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни - Смолий

Проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни, считает глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Двойные выборы, действительно, несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает делать это сейчас. Укрепление гривни было вызвано, прежде всего, факторами благоприятных условий для нашего экспорта, а также притоком (средств) иностранных инвесторов во внутренние государственные ценные бумаги, что привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, к укреплению гривни", - сказал Смолий на пресс-брифинге в четверг.