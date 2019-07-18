Экономика

15:27 18.07.2019

Проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни - Смолий

1 мин читать
Проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни - Смолий

Проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни, считает глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Двойные выборы, действительно, несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает делать это сейчас. Укрепление гривни было вызвано, прежде всего, факторами благоприятных условий для нашего экспорта, а также притоком (средств) иностранных инвесторов во внутренние государственные ценные бумаги, что привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, к укреплению гривни", - сказал Смолий на пресс-брифинге в четверг.

Теги: #выборы #курс #нбу #смолий #гривня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:21 18.07.2019
Нацбанк допускает выпуск Украиной евробондов на $1 млрд

Нацбанк допускает выпуск Украиной евробондов на $1 млрд

16:08 18.07.2019
Самыми узнаваемыми политиками в Украине являются Зеленский, Порошенко и Тимошенко, меньше всего знают Стефанчука – опрос КМИС

Самыми узнаваемыми политиками в Украине являются Зеленский, Порошенко и Тимошенко, меньше всего знают Стефанчука – опрос КМИС

16:04 18.07.2019
У МВД есть информация о возможном осложнении ситуации на приблизительно 85 округах в ходе выборов - Шкиряк

У МВД есть информация о возможном осложнении ситуации на приблизительно 85 округах в ходе выборов - Шкиряк

15:47 18.07.2019
В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

14:19 18.07.2019
Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 17%

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 17%

13:13 18.07.2019
СБУ разоблачила попытки спецслужб РФ повлиять на избирательные процессы в Украине

СБУ разоблачила попытки спецслужб РФ повлиять на избирательные процессы в Украине

12:44 18.07.2019
Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине

Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине

12:20 18.07.2019
Более половины украинцев за решение конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины - опрос КМИС

Более половины украинцев за решение конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины - опрос КМИС

11:49 18.07.2019
Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

11:44 18.07.2019
Миссия ВКУ рассчитывает на демократические, прозрачные и честные парламентские выборы в Украине

Миссия ВКУ рассчитывает на демократические, прозрачные и честные парламентские выборы в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк допускает выпуск Украиной евробондов на $1 млрд

Кабмин ввел спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ – Герус

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 17%

НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3% в 2019г, 3,2% - в 2020г

Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары с 1 августа отсутствует - Нефьодов

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин ввел спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ – Герус

Большинство доноров готовы перезапустить программы международной помощи для таможни – глава Гостаможни

Нефьодов ожидает увеличения финансирования таможни в госбюджете-2020

НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3% в 2019г, 3,2% - в 2020г

Фонд Василия Хмельницкого запускает IT-школу UNIT Factory в Харькове

Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары с 1 августа отсутствует - Нефьодов

Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов

Предложения к госбюджету-2020 необходимо дискутировать уже с новым правительством и парламентом - Гройсман

Зеленский заявил об отстранении от исполнения обязанностей главы "Укртрансбезопасности" Ноняка

Нефть слабо меняется после падения накануне, Brent торгуется у $63,75 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА