Экономика

14:42 18.07.2019

Нефьодов ожидает увеличения финансирования таможни в госбюджете-2020

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Нефьодов ожидает увеличения финансирования таможни в госбюджете-2020

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов намерен увеличить зарплату среднему звену таможенников в течение двух лет, рассчитывает на увеличение финансирования таможни в государственном бюджете 2020 года.

"Краткосрочно ожидаю, что финансирование таможни будет в следующем году увеличено. Ожидаем, что таможня войдет в перечень госорганов, где реализуется пилот реформы государственного управления с доплатами со стороны Евросоюза и созданием соответствующих директоратов. И плюс мы работаем с Минфином, чтобы создать большее маневрирование зарплатным фондом, чтобы не отталкиваться от рангов и отойти от "зарплатной уравниловки", – сказал он в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации в четверг.

Нефедов отметил, что с сегодняшнего дня он будет первым сотрудником Гостаможенной службы, а к концу октября намерен объявить первые конкурсы на заместителей.

"Я буду первым сотрудником с сегодняшнего дня. Реалистично ГТС заработает где-то через 2,5 месяца. Господин Верланов (глава Госналоговой службы – ИФ) был назначен на должность 8 мая – и до сих пор переведено (из ГФС в ГНС – ИФ) менее 1 тыс. сотрудников из 28 тыс. Это достаточно длительный и бюрократический процесс, но это и возможность очистить структуру, и этим хочется воспользоваться", – отметил он.

В дальнейшем глава Гостаможенной службы намерен пойти путем "последовательной реформы в регионах".

"Мы создадим "образцовую таможню" (на базе одного из регионов – ИФ) – выдвигаем абсолютно другие требования к персоналу там, переводим его на другое материальное обеспечение, софт и пр. И обеспечиваем этим людям более высокую зарплату. И так - регион за регионом", – пояснил Нефьодов.

Теги: #бюджет #гостаможслужба #нефьодов
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