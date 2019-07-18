Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары с 1 августа отсутствует - Нефьодов

Финальный текст правительственного постановления, которое предусматривает введение спецпошлин на российские товары с 1 августа, отсутствует, сообщил экс-первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на пост главы Государственной таможенной службы.

"Идет затяжная борьба в кулуарах. Есть лоббисты с разных сторон, которые растаскивают этот текст на куски и пытаются что-то в него вписать или вычеркнуть. Финального текста, насколько мне известно, не существует", - сказал он на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации в четверг в Киеве.

При этом Нефьодов отказался более детально прокомментировать ситуацию. "Все вопросы - к премьеру", - добавил он.

Как сообщалось, Кабинет министров в мае принял постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа, однако документ до сих пор не обнародован.