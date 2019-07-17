"Молочный альянс" в 2019г инвестирует более 200 млн грн в развитие

Группа компаний "Молочный альянс" в 2019 году планирует инвестировать более 200 млн грн в очистные сооружения и новое оборудование для заводов.

"Мы утвердили на этот год план капитальных инвестиций в сумме 150 млн грн. За шесть месяцев уже вложили 117,5 млн грн. Возникают новые идеи, потребности, поэтому за год вложим не менее 200 млн грн. Основные проекты - это очистные сооружения в Пирятине и Яготине, фасовочное оборудование в Баштанке и на заводе детского питания, вакуумный испаритель в Золотоноше", - сообщил председатель наблюдательного совета ГК Сергей Вовченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, "Молочный альянс" установил в этом году на Баштанском сырзаводе линию для выпуска продукции в полиэтиленовой бутылке разного объема (молоко, кефир, йогурт).

"Производство запускаем в конце июля, начнем с шести новых продуктов, в конце года добавим еще несколько. Инвестиции в новую линию составили EUR1,2 млн", - указал Вовченко.

На Яготинском маслозаводе "Молочный альянс" в конце июля планирует запустить производство новых кисломолочных сыров.

В планах на следующий год - установить новую фасовочную линию для творожной продукции на заводе "Яготинское для детей" стоимостью около $1 млн.

Вовченко также сообщил, что покупать новые мощности "Молочный альянс" не планирует Более того, в 2018 году группа продала Городенковский сырзавод, который, "не вписывался в логистическую и производственную схему".

"Как правило, действующий завод всегда покупаешь вместе с административными и социальными проблемами. В 2008 году мы купили "Баштанский сырзавод", и нам пришлось дополнительно потратить $2,5 млн на то, чтобы построить локальные очистные сооружения. Сейчас мы начали строительство очистных сооружений в Яготине и Пирятине - это обойдется примерно в 50 млн грн. В Пирятине мы запустим очистные сооружения в ноябре 2019 года, в Яготинев этом году завершим первый этап, а второй - весной следующего года. Таким образом, все наши предприятия будут отвечать требованиям", - сказал он.

В целом группа решила развивать три основные бренды и не выводить новые ТМ, в тоже время в планах продолжать выпуск новой продукции во всех категориях.

"По твердых сырах планируем начать выпуск новых крупнопористых сыров и расширить чедерну группу, рассольных сыров, творожных десертов, есть планы по выпуску новых продуктов в категории плавленых сыров", - отметил Вовченко.

В прошлом году в рекламную кампанию бренда "Приятно" группа вложила 28 млн грн.

"В этом году запустили "спокойный" ролик с 2 млн грн, каждый месячный прокат стоит в среднем 7 млн ​​грн (стоимость включает рекламу на телевидении и видео-рекламу на YouTube). Очень активная предвыборная кампания и высокий спрос на эфирное время со стороны кандидатов в президенты дали возможность телеканалам повысить цены на рекламу и для коммерческих рекламодателей, в среднем, на 35% по сравнению с прошлым годом", - указал председатель набсовета ГК.

Также "Молочный альянс" занимается развитием бренда "Хопсы". В прошлом году рекламная кампания этого бренда обошлась в 12,5 млн грн (включая YouTube, рекламу в метрополитене, создание и размещение брендованого стикер-пака в Viber).

По предварительным оценкам рекламная кампания по четырем брендам – "Яготинское", "Яготинское для детей", "Пирятин" и "Хопсы" в 2019 году обойдется "Молочному альянсу" около 70 млн грн.

"Молочный альянс", по словам Вовченко, продолжает вкладывать средства в развитие группы из запасов, которые сформировались от продажи банка "Аваль".

"До войны с Россией и после IPO "Милкиленда" на Варшавской фондовой бирже мы думали о размещении акций, но посмотрели на опыт "Милкиленда" и решили: IPO - это не наш путь", - заявил председатель набсовета группы.

"Молочный альянс" создан в июне 2006 года как холдинговая компания с уставным капиталом 23,5 млн грн и балансом, на 99,9% состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций.

"Молочный альянс" объединяет Пирятинский и Баштанский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, филиал "Яготинское для детей".

Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ "Пирятин", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Хопсы" и др.

Собственниками группы являются бывшее акционеры банка "Аваль" Федор Шпиг, Александр Деркач и С.Вовченко.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина" interfax.com.ua