СБУ возбудила уголовное дело в отношении "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды.

Как сообщается в местных СМИ, уголовное дело возбуждено по статье 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид".

Агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ подтвердили факт возбуждения соответствующего уголовного дела.

Ранее бывший житель Кривого Рога Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу. При этом он напомнил, что еще в 2016-2017 годах предприятие, в частности, должно было вывести из эксплуатации мартеновский цех и остановить двухванный сталеплавильный агрегат.

В свою очередь, заместитель гендиректора предприятия Александр Иванов рассказал, что за 13 лет после смены собственника предприятие сократило на 48% выбросы в атмосферу: с 403 тыс. тонн до 208 тыс. тонн, сбросы ливневых и сточных вод сократились на 80%. В производство вложено около $4,4 млрд. За этот период были выведены из эксплуатации агрегаты, которые не соответствуют украинским и международным нормам, введены в эксплуатацию агрегаты, которые соответствуют таким нормам.

"Можно нас винить за то, что мы из 48 пунктов не выполнили 6. Тем не менее, мы планируем в следующие пять лет инвестировать в производство $1,8 млрд дополнительно, и это будут наши природоохранные мероприятия", - отметил он.

В распространенном в среду пресс-релизе компании сообщается, что в первом полугодии 2019 года меткомбинат инвестировал в производство $168,2 млн, из них операционные затраты составили $47,8 млн, а капитальные инвестиции превысили $120,4 млн.

При этом отмечается, что "ArcelorMittal Кривой Рог" в этом году планирует завершить ряд масштабных инвестпроектов, один из них - строительство комплекса непрерывной разливки стали стоимостью $140-150 млн. Горячие испытания одной из двух новых МНЛЗ уже идут, компания планирует вскоре начать испытания и на мелкосортном стане № 250-4, реконструкция которого обойдется "ArcelorMittal Кривой Рог" в $55 млн.

Помимо этого, предприятие продолжает реконструкцию аглоцеха №2: из шести агломашин две уже модернизированы – пятая и шестая. Сейчас идет реконструкция агломашины № 4, основное оборудование уже поставлено на комбинат. Заказано и изготовлено оборудование и для машины №1, которая будет остановлена на реконструкцию осенью. Весь проект по обновлению второго агломерационного цеха крайне важного с экологической точки зрения оценивается в $150 млн.

Кроме того, предприятие намерено завершить в ближайшее время проект по замене компрессора на турбовоздуходувке №15 (ТВД-15) для подачи холодного дутья на крупнейшую домну №9. Также предприятие строит новую турбовоздуходувку с электроприводом производства компании Siemens. Она заменит существующую ТВД-14, поможет снизить эксплуатационные расходы и повысить надежность работы ДП-9 - этот проект на предприятии намерены завершить осенью этого года.

Параллельно предприятие готовится к новым стратегическим проектам – строительству фабрики по выпуску окатышей, реконструкции конвертерного цеха, модернизации доменной печи № 9 и другим.

В пресс-релизе отмечается, что в 2018 году капитальные и операционные затраты "ArcelorMittal Кривой Рог" превысили $443 млн (в 2017 г. – $337 млн). Общий объем капинвестиций в развитие предприятия в 2018–2022 гг. по решению компании ArcelorMittal увеличен с $1,5 до $1,8 млрд.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.

Уставный капитал меткомбината составляет 3 млрд 859,533 млн грн.