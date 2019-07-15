Экономика

12:45 15.07.2019

НЕФКО выделит EUR4,35 млн Norsk Solar на строительство СЭС в Киевской области

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НЕФКО выделит EUR4,35 млн Norsk Solar на строительство СЭС в Киевской области

Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) предоставит норвежской Norsk Solar EUR4,35 млн на строительство возле Броваров (Киевская обл.) солнечной электростанции (СЭС) мощностью 9 МВт.

Как сообщила пресс-служба НЕФКО, еще EUR4,35 млн на строительство СЭС предоставит сама Norsk Solar.

"Мы рады, что можем объединить усилия с НЕФКО для строительства этой солнечной электростанции в Украине. По нашим оценкам, в течение следующих нескольких десятилетий она обеспечит более 5 тыс. домохозяйств возобновляемой энергией", - цитирует слова гендиректора Norsk Solar Ойвинда Вестердала пресс-служба НЕФКО.

Площадь застройки составит 12,6 га. Ожидается, что СЭС запустят в эксплуатацию в конце 2019 года.

Компания Norsk Solar принадлежит норвежцу Хелвигу Ларсу Хелге, которая входит в состав группы Norsk Vind.

Как сообщалось, в конце января Norsk Solar и украинская инжиринговая компания "Про-Энерджи", которой владеют Руслан Делидон и Дмитрий Осипов, подписали договор о строительстве СЭС в Киевской области.

Теги: #киевская_область #строительство #сэс #нефко
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