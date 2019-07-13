Экономика

14:12 13.07.2019

Зеленский предложил приостановить экоинспекции в морских портах на два месяца до урегулирования этих вопросов новым парламентом

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Зеленский предложил приостановить экоинспекции в морских портах на два месяца до урегулирования этих вопросов новым парламентом

Президент Украины Владимир Зеленский предложил приостановить проверки судов в морских портах Украины сотрудниками Государственной экологической инспекции на два месяца до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы.

"Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и т.д., но пока что нормальное решение, правоохранительные органы нам сейчас помогут с этой ситуацией, а вы можете пока запретить вход. У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе.

Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, Зеленский сказал: "Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил".

Как сообщалось, в апреле группа компаний "ТИС" заявила о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах

В конце апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление Кабмина №367 от 27 марта 2019 года "О некоторых вопросах дерегуляции хозяйственной деятельности", которое, в частности, отменяет контроль судового изолированного балласта и необходимость согласования с Государственной экологической инспекцией технологии перегрузки по каждому виду грузов для судов, находящихся в морских портах Украины.

Ранее украинские портовые компании неоднократно информировали о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах. В частности, в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) заявляли, что работники инспекции безосновательно отказывают в проставлении штампов в экологических декларациях, требуя проведения отбора проб изолированного балласта судна для лабораторного анализа на предмет наличия загрязняющих веществ, что не предусмотрено законодательством Украины.

Однако 9 июля координатор логистического комитета ЕБА Ярина Скороход сообщила, что компании-члены ассоциации почти каждую неделю сообщают о попытках экологических инспекторов наложить на собственников судов штраф за загрязнение акватории морского порта, тогда как постановление Кабинета министров №367 отменило эти полномочия. "Бизнес обеспокоен такими действиями, поскольку непонятно, какими законодательными нормами регулируются такие проверки и наложение штрафов", – цитирует пресс-служба ЕБА Ярину Скороход.

ЕБА обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману и правительству с просьбой взять под контроль соблюдение законодательства в морских портах.

Теги: #госэкоинспекция #экология #зеленский #одесса #порты
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