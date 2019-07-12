НБУ опровергает информацию об использовании на банкноте номиналом 1 тыс. грн нелицензионного шрифта

Распространенная в социальных сетях и СМИ информация об использовании на банкноте номиналом 1 тыс. грн, планируемой к выпуску в обращение на 25 октября этого года, якобы нелицензионного шрифта не соответствует действительности, сообщается на сайте НБУ.

Как указано в сообщении, одной из особенностей дизайна гривневых банкнот является то, что все изображения на банкнотах являются авторской графикой.

"Художники, которые работают над их дизайном, не используют готовые рисунки или шрифты - они собственноручно создают векторные графические элементы дизайна, в частности, и буквенную надпись номинала банкноты. Использование авторских произведений вместо готовых продуктов предусмотрено для обеспечения высокого уровня защищенности банкнот, ведь подделать авторское изображение сложнее, чем скопировать готовое", - поясняется в сообщении.

В процессе создания графических изображений для дизайна банкнот - как рисунков, так и надписей - художники изучают соответствующую графическую информацию из открытых источников, после чего создают собственное творение с добавлением авторского видения тех или иных элементов. Соответственно, частичное совпадение отдельных элементов на банкноте с изображениями в открытых источниках может быть связано с творческим обработкой публично доступных материалов, отмечено в сообщении.

"Подчеркиваем: ни один из элементов на банкнотах не является копией готовых продуктов. В частности, и при создании буквенной надписи "Одна тисяча гривень" на соответствующей банкноте было создано авторское графическое изображение на основе творческого использования публично доступных элементов", - отмечается в сообщении.