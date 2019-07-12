Экономика

11:19 12.07.2019

"Киевтеплоэнерго" намерено переоснастить оборудование столичной ТЭЦ-5

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"Киевтеплоэнерго" намерено переоснастить оборудование столичной ТЭЦ-5

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" намерено осуществить техническое переоснащение котла ТГМ-96А с заменой горелочного оборудования на столичной теплоэлектроцентрали №5 (ТЭЦ-5), сообщается на сайте реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).

В рамках проекта планируется установить 18 современных газомазутных горелок с низкими показателями эмиссии по оксидам азота и оксида углерода. Предполагается также полностью автоматизировать работу газомазутных горелок, заменить тягодутьевые механизмы, внедрить на них регулируемые приводы.

Как сообщалось, в начале июля "Киевтеплоэнерго" начало капитальный ремонт железобетонных опор линий электропередач вводно-распределительных установок мощностью 110 Кв на ТЭЦ-5, которые обеспечивают транспортировку э/э потребителю.

КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает Киев теплом и горячим водоснабжением, эксплуатируя свыше 2,7 тыс. км магистральных и распределительных теплотрасс, ТЭЦ-5 мощностью 700 МВт, ТЭЦ-6 мощностью 500 МВт, 19 насосных станций и 2,65 тыс. теплопунктов, а также 1,24 тыс. индивидуальных теплопунктов. Полноценную операционную деятельность предприятие начало 1 июня 2017 года.

Теги: #модернизация #киевтеплоэнерго #тэц_5
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