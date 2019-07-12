Экономика

11:09 12.07.2019

"Нафтогаз Украины" открыл книги заявок на евробонды в долларах и евро - источник

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"Нафтогаз Украины" открыл книги заявок на евробонды в долларах и евро - источник

НАК "Нафтогаз Украины" в пятницу открыл книги заявок сразу на два транша евробондов - в долларах и евро, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

С понедельника компания проводила road show 5-летнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Минимальный объем долларового выпуска составляет $300 млн, выпуска в евро - 500 млн евро. Предполагается, что общий объем сделки не превысит эквивалент 900 млн евро.

Ориентир доходности 3-летних долларовых евробондов - около 7,75%, 5-летних евробондов в евро - около 7,5%.

Организаторами сделки выступают Citi и Deutsche Bank.

"Нафтогаз Украины" ожидает скорейшего разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки газа, формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом", сообщил на прошлой неделе глава правления НАК Андрей Коболев.

Последний раз выйти на рынок евробондов "Нафтогаз" пытался осенью прошлого года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%. Но в итоге "Нафтогаз" решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #еврооблигации
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